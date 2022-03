(Di mercoledì 2 marzo 2022) «Gli acquisti e le cessioni riconducibili a tali operazioni in quasi tutti i casi sono stati effettuati anon congrui». Recita così la relazione deitori federali incaricati di indagare sulle plusvalenze segnalate allae al presidente federale dalla Covisoc lo scorso ottobre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 11 su 62 L'articolo

Advertising

capuanogio : La Procura della #Figc ha aperto un'indagine urgente su Gaetano #Blandini (nella foto), eletto consigliere di Lega… - sportface2016 : +++'In Federazione sono drogati e ladri': Procura #Figc apre un'indagine contro il consigliere #LegaSerieA Gaetano… - capuanogio : Le 11 società a rischio deferimento da parte della Procura #Figc nel primo filone dell'inchiesta sulle #plusvalenze… - Rickyrickyric89 : RT @capuanogio: La Procura della #Figc ha aperto un'indagine urgente su Gaetano #Blandini (nella foto), eletto consigliere di Lega con la s… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Procura #FIGC: da #Rovella ai giovani per #Osimhen, i valori reali dei calciatori coinvolti nel caso plusvalenze https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura FIGC

Lafederale dellaha aperto una indagine sul consigliere della Lega di serie A Gaetano Blandini (della cordata Lotito) in relazione a presunti insulti che sarebbero stati rivolti nei ..."La verità alla fine è venuta a galla". Davide Erba, fino a dicembre proprietario e presidente del Seregno calcio, ha commentato così la decisione dellafederale della, che al termine di un'attività di indagine condotta a seguito di quanto era emerso in autunno, all'indomani del burrascoso licenziamento di Ninni Corda, all'epoca direttore ...La procura federale della Figc ha aperto una indagine sul consigliere della Lega di serie A Gaetano Blandini (della cordata Lotito) in relazione a presunti insulti che sarebbero stati rivolti nei conf ...La vicenda, denunciata da “Il Giorno“ ad inizio settembre, interessò la Procura di Verbania, guidata da Olimpia Bossi, e ovviamente la Figc: l’allenatore 50enne, dopo l’intervento in hotel dei ...