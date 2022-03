Pam & Tommy | la regista Lake Bell | “La serie è un concentrato di anni ’90 e una grande storia d’amore”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Intervista adi due episodi di Pamcon Lily James e Sebastian Stan nei ruoli di Pamela Anderson eLee. Su Disney Plus. Negli'90 erano una delle coppie più famose al mondo: Pamela Anderson, star dellatv Baywatch, eLee, batterista della band Mötley Crüe. Quando su internet è stato diffuso un loro video intimo, uno dei primi a diventare virale, il pubblico è impazzito. Ma quello era un crimine. LaPam, disponibile su Disney Plus dal 2 febbraio, racconta le conseguenze di quel crimine. Ideata da Malcolm Spellman (già creatore di The Falcon e The Winter Soldier), Pam; ...

Ma quello era un crimine. La serie Pam & Tommy, disponibile su Disney Plus dal 2 febbraio, racconta le conseguenze di quel crimine. Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan in una scena Ideata da ...