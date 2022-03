Osimhen in Premier League? La risposta di De Laurentiis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Com’è normale che sia data la grande stagione disputata finora, Victor Osimhen sta attirando su di sé gli occhi di diverse big europee. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Real Madrid e Manchester United ma, rimanendo in Premier League, anche il Newcastle non molla la presa. FOTO: Getty – Napoli Osimhen La volontà di De Laurentiis, in ogni caso, è chiara: non ci saranno sconti (visti anche gli 80 milioni spesi per acquistarlo). Come riferisce Il Mattino, il piano della società azzurra è quello di trattenere il numero nove almeno per un’altra stagione, possibilmente senza che sia caratterizzata dagli infortuni. Solo allora, poi, si penserà ad un’eventuale cessione. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Com’è normale che sia data la grande stagione disputata finora, Victorsta attirando su di sé gli occhi di diverse big europee. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Real Madrid e Manchester United ma, rimanendo in, anche il Newcastle non molla la presa. FOTO: Getty – NapoliLa volontà di De, in ogni caso, è chiara: non ci saranno sconti (visti anche gli 80 milioni spesi per acquistarlo). Come riferisce Il Mattino, il piano della società azzurra è quello di trattenere il numero nove almeno per un’altra stagione, possibilmente senza che sia caratterizzata dagli infortuni. Solo allora, poi, si penserà ad un’eventuale cessione.

