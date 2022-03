Occhio a possibili disservizi e problemi Libero Mail oggi 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bisogna fare molta attenzione oggi 2 marzo a possibili disservizi e problemi Libero Mail. Attorno alle 11, infatti, sono scattate le prime segnalazioni da parte di utenti secondo cui il servizio non funziona. Situazione a mio modo di vedere differente rispetto a quella che abbiamo trattato sul nostro magazine a fine febbraio, quando un malfunzionamento non ha consentito di accedere alla piattaforma per alcune ore, come vi abbiamo riportato con l’articolo pubblicato in quei minuti. Vediamo come stanno andando le cose stamane per chi riscontra anomalie. Cosa sappiamo sui problemi Libero Mail oggi 2 marzo Quali sono le informazioni al momento raccolte sui problemi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bisogna fare molta attenzione. Attorno alle 11, infatti, sono scattate le prime segnalazioni da parte di utenti secondo cui il servizio non funziona. Situazione a mio modo di vedere differente rispetto a quella che abbiamo trattato sul nostro magazine a fine febbraio, quando un malfunzionamento non ha consentito di accedere alla piattaforma per alcune ore, come vi abbiamo riportato con l’articolo pubblicato in quei minuti. Vediamo come stanno andando le cose stamane per chi riscontra anomalie. Cosa sappiamo suiQuali sono le informazioni al momento raccolte sui...

