Non funziona Virgilio mail il 2 marzo, problemi sessione scaduta dopo login (Di mercoledì 2 marzo 2022) In questo mercoledì 2 marzo non funziona Virgilio mail per molti utenti che si affidano proprio a questo servizio di posta elettronica. I problemi sono abbastanza seri, tanto che è completamente inibito l’accesso alla propria area personale e ai messaggi privati, così come non è consentito inviare dei messaggi. Il servizio Downdetector ci fornisce indizi importanti sull’entità del disservizio: le segnalazioni di persone alle quali non funziona Virgilio mail quest’oggi sono nell’ordine del centinaio. Va anche detto che contestualmente a questo malfunzionamento, si stanno verificando anomalie e problemi anche per Libero mail. La cosa lascerebbe intendere che i due servizi siano in qualche modo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) In questo mercoledì 2nonper molti utenti che si affidano proprio a questo servizio di posta elettronica. Isono abbastanza seri, tanto che è completamente inibito l’accesso alla propria area personale e ai messaggi privati, così come non è consentito inviare dei messaggi. Il servizio Downdetector ci fornisce indizi importanti sull’entità del disservizio: le segnalazioni di persone alle quali nonquest’oggi sono nell’ordine del centinaio. Va anche detto che contestualmente a questo malmento, si stanno verificando anomalie eanche per Libero. La cosa lascerebbe intendere che i due servizi siano in qualche modo ...

