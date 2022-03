Noi, umani (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Benvenuta, Flo. Flo è stata portata alla luce il 6 dicembre 2003, giorno che segna l’inizio del suo nuovo viaggio nel mondo moderno. Scienziati indonesiani e di altri paesi stanno conducendo una serie di ricerche per assegnare un posto al nuovo ramo che la rappresenta sull’albero dell’evoluzione umana”. Prende spunto dal rinvenimento in Indonesia dell’Uomo di Flores, un esemplare femminile di ominide, piccolo e dalla massa cerebrale assai ridotta, l’ultimo reportage del grande narratore olandese Frank Westerman. La scoperta sconvolge tutte le teorie fino a quel momento in auge sull’origine della specie umana. Si tratta forse del famoso “anello mancante”? Oppure è una scoperta che mette in discussione alla radice l’idea stessa di distinzione fra l’essere umano e le altre specie animali? Praticamente il cento per cento della popolazione mondiale ritiene che l’uomo sia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Benvenuta, Flo. Flo è stata portata alla luce il 6 dicembre 2003, giorno che segna l’inizio del suo nuovo viaggio nel mondo moderno. Scienziati indonesiani e di altri paesi stanno conducendo una serie di ricerche per assegnare un posto al nuovo ramo che la rappresenta sull’albero dell’evoluzione umana”. Prende spunto dal rinvenimento in Indonesia dell’Uomo di Flores, un esemplare femminile di ominide, piccolo e dalla massa cerebrale assai ridotta, l’ultimo reportage del grande narratore olandese Frank Westerman. La scoperta sconvolge tutte le teorie fino a quel momento in auge sull’origine della specie umana. Si tratta forse del famoso “anello mancante”? Oppure è una scoperta che mette in discussione alla radice l’idea stessa di distinzione fra l’essere umano e le altre specie animali? Praticamente il cento per cento della popolazione mondiale ritiene che l’uomo sia ...

