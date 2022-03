Napoli, il report dell’allenamento / Spalletti gestisce Osimhen e Fabian: recupero funzionale in campo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era fissata per oggi la ripresa degli allenamenti del Napoli. Dopo la vittoria all’Olimpico, infatti, Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai suoi. L’allenatore di Certaldo ha provato a gestire Osimhen e Fabian: il nigeriano e lo spagnolo – dopo il lavoro in palestra con la squadra – hanno svolto lavoro di recupero funzionale in campo. Ancora a parte Anguissa e Lozano: personalizzato in campo per loro. Il camerunese e il messicano sperano in una convocazione per Napoli-Milan. Il report: Dopo il successo all’Olimpico contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era fissata per oggi la ripresa degli allenamenti del. Dopo la vittoria all’Olimpico, infatti,ha concesso due giorni di riposo ai suoi. L’allenatore di Certaldo ha provato a gestire: il nigeriano e lo spagnolo – dopo il lavoro in palestra con la squadra – hanno svolto lavoro diin. Ancora a parte Anguissa e Lozano: personalizzato inper loro. Il camerunese e il messicano sperano in una convocazione per-Milan. Il: Dopo il successo all’Olimpico contro la Lazio, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica ...

