Milano | aggredivano e rapinavano i passanti | arrestati 8 minori di una baby gang – Video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I carabinieri del comando provinciale dihanno dato esecuzioni a un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni – nei confronti di ottogravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso. Le indagini hanno consentito di accertare che i, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, membri di unadenominata “Z4” operante prevalentemente nei quartieri di “Corvetto” e “Calvairate”, hanno commesso, da ottobre 2021 a fine gennaio – anche con l’uso di armi da taglio – violente aggressioni e 14 rapine (anche tentate) in danno diche avvicinavano con banali pretesti all’interno di parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi delle fermate o nei ...

