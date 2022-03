Massimo Arciulo nominato co - Ceo di Linkem (Di mercoledì 2 marzo 2022) ... rispetto a quelle del ramo commerciale retail, che sono in procinto di essere fuse con Tiscali entro il primo semestre 2022. Davide Rota ha dichiarato "Stiamo realizzando un piano molto ambizioso e,... Leggi su bitmat (Di mercoledì 2 marzo 2022) ... rispetto a quelle del ramo commerciale retail, che sono in procinto di essere fuse con Tiscali entro il primo semestre 2022. Davide Rota ha dichiarato "Stiamo realizzando un piano molto ambizioso e,...

Advertising

Cor_Com : #Linkem, #MassimoArciulo co-Ceo. Rota: “Creeremo il primo operatore wholesale only #5G” - Mondo3 : Grandi ambizioni in casa #Linkem in vista del #5G - comunica_rp : Linkem, Massimo Arciulo co-Ceo. Rota: “Creeremo il primo operatore wholesale only 5G” - bizcommunityit : Linkem, Massimo Arciulo nuovo co-Ceo #CEO - ITALICOM1 : RT @paolopicone70: #Aziende Linkem, Davide Rota annuncia l’arrivo di Massimo Arciulo in qualità di co-Ceo per guidare il progetto della pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Arciulo Massimo Arciulo nominato co - Ceo di Linkem Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza in primarie aziende italiane e multinazionali del calibro di TIM, Poste Italiane, Vimplecom e Alitalia, è il nuovo co - Ceo di ...

Linkem: Massimo Arciulo co - ceo assieme a Rota Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con piu' di 20 anni di esperienza in aziende italiane e multinazionali, e' il nuovo co - ceo di Linkem. Ad annunciarlo e' Davide Rota, fondatore e gia' ...

Linkem, Massimo Arciulo nuovo co-Ceo Business People Massimo Arciulo nominato co-Ceo di Linkem Davide Rota annuncia l’arrivo di Massimo Arciulo in qualità di co-Ceo per guidare il progetto della prima rete 5G wholesale europea Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di ...

Linkem, Davide Rota annuncia l’arrivo di Massimo Arciulo come co-Ceo Massimo Arciulo nominato co-Ceo di Linkem per guidare il progetto della prima rete 5G wholesale europea. Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza in primarie aziende ...

, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza in primarie aziende italiane e multinazionali del calibro di TIM, Poste Italiane, Vimplecom e Alitalia, è il nuovo co - Ceo di ..., esperto del mondo telco con piu' di 20 anni di esperienza in aziende italiane e multinazionali, e' il nuovo co - ceo di Linkem. Ad annunciarlo e' Davide Rota, fondatore e gia' ...Davide Rota annuncia l’arrivo di Massimo Arciulo in qualità di co-Ceo per guidare il progetto della prima rete 5G wholesale europea Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di ...Massimo Arciulo nominato co-Ceo di Linkem per guidare il progetto della prima rete 5G wholesale europea. Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza in primarie aziende ...