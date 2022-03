“Mamma, com’è difficile”. Chissà cosa si augurano le madri ucraine (Di mercoledì 2 marzo 2022) I civili tra i diciotto e i sessant’anni di nazionalità ucraina sono chiamati a difendere il proprio paese dall’invasione russa. I civili di diciott’anni sono nati nel 2004 a tre ore da qui, sono andati a scuola a tre ore da qui, stanno con la faccia dentro i telefoni come noi e come i nostri figli, sognano di andare a studiare a Parigi o a Londra o a Roma o non vogliono studiare più, come mio figlio che proprio esclude di voler mai andare all’università. Ma adesso li bombardano, e ragazzi nati quindici anni dopo la caduta del Muro di Berlino hanno la necessità e il coraggio di difendere la loro libertà, come dice Zelensky, per essere uguali a noi, come dice Zelensky: per diventare occidente e per non accettare di essere schiavi. L’attacco della Russia mira, tra le altre cose, a vietare proprio il sogno di andare a studiare a Parigi o a Londra, di fare l’Erasmus, di manifestare, di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) I civili tra i diciotto e i sessant’anni di nazionalità ucraina sono chiamati a difendere il proprio paese dall’invasione russa. I civili di diciott’anni sono nati nel 2004 a tre ore da qui, sono andati a scuola a tre ore da qui, stanno con la faccia dentro i telefoni come noi e come i nostri figli, sognano di andare a studiare a Parigi o a Londra o a Roma o non vogliono studiare più, come mio figlio che proprio esclude di voler mai andare all’università. Ma adesso li bombardano, e ragazzi nati quindici anni dopo la caduta del Muro di Berlino hanno la necessità e il coraggio di difendere la loro libertà, come dice Zelensky, per essere uguali a noi, come dice Zelensky: per diventare occidente e per non accettare di essere schiavi. L’attacco della Russia mira, tra le altre cose, a vietare proprio il sogno di andare a studiare a Parigi o a Londra, di fare l’Erasmus, di manifestare, di ...

