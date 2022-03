LOL 2, Virginia Raffaele svela quel retroscena durante il programma: ‘una sottile tortura’ (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lol 2 ha finalmente debuttato su Prime Video e tra i protagonisti più apprezzati di questa nuova serie c’è senza dubbio Virginia Raffaele. LEGGI ANCHE:– LOL 2, Tess Masazza inutile nel programma? La sua reazione alle critiche zittisce tutti: cosa ha postato sui social Artista a tutto tondo, l’imitatrice ha concesso un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni dove ha svelato come ha vissuto l’insolita avventura di Lol – Chi ride è fuori. Il meccanismo della trasmissione sostanzialmente vieta ai concorrenti – tutti professionisti della risata – di ridere, pena l’esclusione. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. È proprio Virginia a dare l’idea della misura della difficoltà incontrata durante la trasmissione, che è giunta alla seconda edizione, grazie al grande ... Leggi su funweek (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lol 2 ha finalmente debuttato su Prime Video e tra i protagonisti più apprezzati di questa nuova serie c’è senza dubbio. LEGGI ANCHE:– LOL 2, Tess Masazza inutile nel? La sua reazione alle critiche zittisce tutti: cosa ha postato sui social Artista a tutto tondo, l’imitatrice ha concesso un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni dove hato come ha vissuto l’insolita avventura di Lol – Chi ride è fuori. Il meccanismo della trasmissione sostanzialmente vieta ai concorrenti – tutti professionisti della risata – di ridere, pena l’esclusione. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. È proprioa dare l’idea della misura della difficoltà incontratala trasmissione, che è giunta alla seconda edizione, grazie al grande ...

