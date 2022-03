Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: (torniamo) a dare i voti a Zannoni, Fortier, Losso e Lemaitre (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Parlava del vero mondo: della sua infinita crudeltà, della morte, dei dolori che ciascuno di noi era costretto a patire”. Come farà Bernardo Zannoni, al suo primo romanzo con I miei stupidi intenti (Sellerio) a scriverne un secondo? Tanto è folgorante, maestoso, trascinante l’esordio, questa epopea angosciante e istintuale della faina Archy: maltrattato e abbandonato dalla schiva e odiosa madre quando è ancora ragazzino; schiavizzato a sangue dalla volpe Solomon l’usuraio e dal cane Gioele che lo acquistano e lo obbligano al lavoro duro tra le angherie; amato, ricambiato e lasciato dall’amorevole Anja che gli darà dei figli; amico, prossimo, vicino dell’istrice Klaus. Zannoni strofina e distilla una primordiale e mai accomodante allegoria metaforica, perimetrando uno spazio naturalistico inquieto, ignoto, insicuro (tane frugali, ruscelli, colline, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Parlava del vero mondo: della sua infinita crudeltà, della morte, dei dolori che ciascuno di noi era costretto a patire”. Come farà Bernardo, al suo primo romanzo con I miei stupidi intenti (Sellerio) a scriverne un secondo? Tanto è folgorante, maestoso, trascinante l’esordio, questa epopea angosciante e istintuale della faina Archy: maltrattato e abbandonato dalla schiva e odiosa madre quando è ancora ragazzino; schiavizzato a sangue dalla volpe Solomon l’usuraio e dal cane Gioele che lo acquistano e lo obbligano al lavoro duro tra le angherie; amato, ricambiato e lasciato dall’amorevole Anja che gli darà dei figli; amico, prossimo, vicino dell’istrice Klaus.strofina e distilla una primordiale e mai accomodante allegoria metaforica, perimetrando uno spazio naturalistico inquieto, ignoto, insicuro (tane frugali, ruscelli, colline, ...

