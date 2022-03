(Di mercoledì 2 marzo 2022) Una settimana fa vi riportammo la possibilità chedida fare questa sera ariguardasse là Ring Of Honor. Si parlava dell’acquisizione di alcune quote della compagnia oppure direttamente della libreria video. Nello show di stanotte scopriremo quel che accadrà. Ma intanto.. La ROH è inNonostante sia stato annunciato uno show per aprile e una sessione di tapings televisivi, la Ring Of Honor è stata dichiarata in. Le cifre per l’acquisizione si stimano tra i 30-50 milioni di dollari, compresa anche una larga quota di debiti che la compagnia ha maturato negli ultimi anni. La Sinclair Broadcasting non sarebbe più in grado di portare avanti il progetto ed è così che dallo scorso dicembre sta trattando per passare la mano.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE La ROH è in vendita: è Tony Khan l’acquirente? Possibile l’annuncio stasera a Dynamite -… -

Ultime Notizie dalla rete : ROH vendita

Everyeye Tech

Le parole di TMarrivano di certo in ritardo rispetto a quanto ampiamente intuito ma è anche ...dell'esemplare Galaxy S22 Ultra e di quelli che verranno? I primi riscontri diproprio per le ...La notizia non sorprende: i dati didel Galaxy Z Flip 3 sono stati incredibili per tutto il ... Inoltre,ha anche chiarito che nella seconda metà del 2022 arriverà il refresh della serie Z , ...Samsung ha confermato in via ufficiale la fine del marchio Galaxy Note: da ora in poi, come è successo quest'anno, sarà il modello Ultra della gamma Galaxy S a mantenerne vivo lo spirito. O, per lo me ...Le parole di TM Roh arrivano di certo in ritardo rispetto a quanto ampiamente ... dell’esemplare Galaxy S22 Ultra e di quelli che verranno? I primi riscontri di vendita proprio per le ammiraglie ora ...