Insulti a Figc, inchiesta su Blandini della Lega A (Di mercoledì 2 marzo 2022) La procura federale della Figc ha aperto una indagine sul consigliere della Lega di serie A Gaetano Blandini (della cordata Lotito) in relazione a presunti Insulti che sarebbero stati rivolti nei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) La procura federaleha aperto una indagine sul consiglieredi serie A Gaetanocordata Lotito) in relazione a presuntiche sarebbero stati rivolti nei ...

