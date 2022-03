Guardiola su Zinchenko | Giocare gli fa bene

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il tecnico del Manchester City, Pep, dopo la vittoria in FA Cup per 2 - 0 in casa del Peterborough, ha parlato del difensore ucraino, Oleksandr, che ha ricevuto la fascia di ...

Il tecnico del Manchester City, Pep, dopo la vittoria in FA Cup per 2 - 0 in casa del Peterborough, ha parlato del difensore ucraino, Oleksandr, che ha ricevuto la fascia di capitano da Fernandinho in questo momento ...Per Pepsarà inevitabilmente un'occasione per concedere minuti a chi finora ha giocato ... MANCHESTER CITY (4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Stones, Ake,; De Bruyne, Fernandinho, ...Nella gara di ieri sera di FA Cup contro il Peterborough, nel Manchester City è stato Oleksandr Zinchenko a indossare la fascia di capitano della squadra. Una decisione presa dal capitano Fernandinho ...Il tecnico del Manchester City dopo la vittoria in FA Cup ha parlato del difensore ucraino, che ha ricevuto la fascia di capitano da Fernandinho in questo momento difficile per il suo paese ...