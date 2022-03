Formazioni ufficiali Fiorentina Juventus | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara. All.: Italiano.(4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All.: Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

