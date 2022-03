Federer a Wimbledon? Luthi: 'Non vedo come possa farcela...' (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Non vedo come Federer possa giocare a Wimbledon quest'anno". Se a dirlo è una delle persone più vicine a Roger - il capitano della nazionale svizzera, Severin Luthi - c'è da fidarsi. Anche perché ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Nongiocare aquest'anno". Se a dirlo è una delle persone più vicine a Roger - il capitano della nazionale svizzera, Severin- c'è da fidarsi. Anche perché ...

