Dzyuba risponde per le rime a Mykolenko | 'Facile parlare con il culo al caldo in Inghilterra Sono contro l'odio'

Advertising

CalcioNews24 : #Ucrainarussia, #Dzyuba risponde a #mykolenko ?? - sportmediaset : Russia, #Dzyuba risponde a #Mykolenko: 'Orgoglioso di essere russo, hai il culo nelle ville inglesi e sei cattivo'.… - MarcVerzeroli : RT @Gazzetta_it: La guerra (di parole) dilaga anche tra i calciatori: Dzyuba risponde a Mikolenko e Yarmolenko #UkraineRussianWar https://t… - OdeonZ__ : La guerra (di parole) dilaga anche tra i calciatori: che bordate tra Dzyuba, Mikolenko e Yarmolenko… - sportli26181512 : La guerra (di parole) dilaga anche tra i calciatori: che bordate tra Dzyuba, Mikolenko e Yarmolenko: La guerra (di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzyuba risponde

... l'attaccante della Russia Artemsi è sfogato sul suo canale Instagram, commentando gli eventi degli ultimi giorni per mezzo di un lungo post. LA ...a Mykolenko In conclusione di post,al terzino ucraino Vitaliy Mykolenko (in forza all'Everton), che nei giorni scorsi aveva chiamato in causa il russo definendolo '...Duramente attaccato dal terzino ucraino dell'Everton Vitaliy Mykolenko, il capitano della nazionale di calcio russa Artem Dzyuba rompe il silenzio e risponde per le rime al collega: "Ad alcuni ...Il capitano della nazionale di calcio della Russia, Artem Dzyuba, rompe il silenzio. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo ha pubblicato un lungo post su Instagram, in cui dice la sua ...