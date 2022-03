Djokovic, fine di un’era: si separa dal suo allenatore storico dopo 15 anni (Di mercoledì 2 marzo 2022) In una settimana Novak Djokovic ha perso il posto da numero uno al mondo, uno dei suoi sponsor principali (Peugeot) e anche il storico coach Marian Vajda. Si tratta di una separazione epocale, perché i due collaboravano da 15 anni, che in anni tennistici equivalgono a un’era geologica. Un po’ come per Nadal e zio Toni. Il coach slovacco non aveva accompagnato Djokovic a Melbourne e poi nemmeno a Dubai, ma ha continuato a difenderlo da remoto anche durante l’espulsione dall’Australia. Pare che la decisione – consensuale – sia stata presa a novembre durante le ATP Finals di Torino. Con l’ingresso di Goran Ivanisevic nel team, dal Wimbledon 2019, la presenza di Vajda nel box del serbo si era fatta sempre più intermittente. Su Instagram sono arrivate le parole di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) In una settimana Novakha perso il posto da numero uno al mondo, uno dei suoi sponsor principali (Peugeot) e anche ilcoach Marian Vajda. Si tratta di unazione epocale, perché i due collaboravano da 15, che intennistici equivalgono ageologica. Un po’ come per Nadal e zio Toni. Il coach slovacco non aveva accompagnatoa Melbourne e poi nemmeno a Dubai, ma ha continuato a difenderlo da remoto anche durante l’espulsione dall’Australia. Pare che la decisione – consensuale – sia stata presa a novembre durante le ATP Finals di Torino. Con l’ingresso di Goran Ivanisevic nel team, dal Wimbledon 2019, la presenza di Vajda nel box del serbo si era fatta sempre più intermittente. Su Instagram sono arrivate le parole di ...

