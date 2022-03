(Di mercoledì 2 marzo 2022) Undici delle sessantadue operazioni scagionate. Parma, Pisa e Pescara rischiano più delle altre. Nell'. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti in merito all'inchiesta sul "" al centro dell'attenzione della Procura Federale. Come riporta il quotidiano 11 delle 62 operazioni prese in ...

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti in merito all'inchiesta sul "" al centro dell'attenzione della Procura Federale. Come riporta il quotidiano 11 delle ......075 per Rwe; l'importo del premio a scadenza è del 11%; il premio e le eventualidi ... In questo specificoil prezzo di rimborso sarà calcolato attraverso la formula (prezzo finale/...Caso plusvalenze, scagionata operazione Pjanic-Arthur: nel mirino trasferimento Osimhen. A rischio Pisa e Parma ...L'inchiesta per lo scandalo plusvalenze continua: su 62 operazioni, solo undici congrue e le società possono rischiare fino alla retrocessione ...