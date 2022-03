Calciomercato Napoli, l’Inter prova a soffiare un obiettivo di Giuntoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è già alle prese con la prossima sessione di Calciomercato. Secondo quanto riferito da Sportitalia, tra i nomi segnati nella taccuino spunta quello del terzino classe 2000 Andrea Cambiaso. Cambiaso Genoa Sul giovane difensore c’è anche l’Interesse dell’Inter, infatti ci sarebbe già stato un incontro blindato tra il Grifone e Beppe Marotta. L’intenzione però, è quella di riparlarne a fine campionato. Nelle prossime ore è previsto un incontro anche con il Napoli per discutere del futuro del giocatore classe 2000. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cristiano, direttore sportivo del, è già alle prese con la prossima sessione di. Secondo quanto riferito da Sportitalia, tra i nomi segnati nella taccuino spunta quello del terzino classe 2000 Andrea Cambiaso. Cambiaso Genoa Sul giovane difensore c’è ancheesse del, infatti ci sarebbe già stato un incontro blindato tra il Grifone e Beppe Marotta. L’intenzione però, è quella di riparlarne a fine campionato. Nelle prossime ore è previsto un incontro anche con ilper discutere del futuro del giocatore classe 2000.

