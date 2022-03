Calcio: Ucraina. Yarmolenko a giocatori russi 'Perchè non dite niente?' (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'attaccante del West Ham: "Nel mio paese uccidono persone e voi state zitti" ROMA - Rimasto molto emotivamente colpito dalla guerra nel suo paese, l'attaccante della nazionale Ucraina (44 gol in 106 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'attaccante del West Ham: "Nel mio paese uccidono persone e voi state zitti" ROMA - Rimasto molto emotivamente colpito dalla guerra nel suo paese, l'attaccante della nazionale(44 gol in 106 ...

Advertising

angelomangiante : Sono stato tante volte in questi anni in Ucraina per le partite di calcio a #Kiev #Kharviv #Donetsk #Zaporizhzhia.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Fermiamo insieme… - Eurosport_IT : ?? La nazionale di calcio russa è ufficialmente esclusa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da… - AlfredoArtusi : RT @riotta: San Siro la Scala del Calcio chiede nel Derby #MilanInter @Inter @acmilan pace per il popolo #Ucraina con un commovente appello… - DanielaZini1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Fermiamo insieme quest… -