Anche la Cina condanna la guerra in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ieri, il Ministro degli Esteri dellaWang Yi, in una telefonata con la controparteDmytro Kuleba hato l’aggressione russa nei confronti dell’. Il Ministro si dice preoccupato per i civili, e invita Russia ea trovare una soluzione al conflitto attraverso la diplomazia e all’aiuto degli altri Paesi. Il sostegno alla Russia arriva dalla, un Paese altrettanto autoritario Il cambio di rotta dellaesplicitato ieri dal suo Ministro degli esteri lascia senza parole l’Occidente. Infatti lanon si distingue certo per l’adozione di un governo democratico, anzi, spesso ci sono giunte notizie relative a un utilizzo autoritario del potere. Tuttavia, la repubblica popolare sembra disposta ad agevolare la ...

Advertising

fattoquotidiano : Idrogeno verde, la sfida Ue: produrlo senza diventare dipendenti (anche) da materie prime concentrate in Sud est as… - giuliapompili : Risposta asiatica all'invasione russa dell'Ucraina: - Cina: ne abbiamo parlato, giustifica la Russia che si è sent… - marcodimaio : Le scelte che l'Occidente opererà contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, saranno cruciali anche per Taiwan… - Gina76280162 : RT @ottogattotto: Ore che anche la #Cina si schiera contro #Putin, a difendere la #Russia sono rimasti solo #Erdogan, #Travaglio, #Montanar… - LucaBallabio1 : RT @ottogattotto: Ore che anche la #Cina si schiera contro #Putin, a difendere la #Russia sono rimasti solo #Erdogan, #Travaglio, #Montanar… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Cina

...lasciando per il momento il "cerino" in mano a Europa e addirittura la. Non è mancato un passaggio imbarazzante con la gaffe pluri - cliccata oggi in rete sul popolo ucraino: " Putin potrà...Allasi chiede un intervento sul partner e alleato di fronte a scenari che colpirebbero direttamentegli interessi cinesi. Gli strumenti che Pechino potrebbe mettere in campo sono accordi ...Quali sono gli stati alleati della Russia? «Non è una guerra nostra, è già una guerra che riguarda tutti». Ieri Volodymir Zelensky ha provato a ...Su questa situazione, che ha anche visto l'aumento esorbitante dei prezzi dei trasporti marittimi dalla Cina verso l'occidente, si innesta ora una nuova fase, dettata in larga parte dalla guerra ...