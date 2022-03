(Di martedì 1 marzo 2022) Pattuglia della Polizia Municipale di Prato (immagine di repertorio) Fermata dalla polizia municipale un'con a bordo due cittadini extracomunitari per un controllo di routine. Dai controlli è ...

Advertising

Nazione_Prato : Viaggiavano con 4 coltelli e due bastoni nell'auto, fermati e denunciati - qn_lanazione : #Prato. Viaggiavano con 4 coltelli e due bastoni nell'auto, fermati e denunciati - antimafia2000 : Due arresti a Palermo: viaggiavano con 5.8 kg di cocaina in auto - PalermoToday : Viaggiavano con 5,8 chili di cocaina in auto, il cane J-Az fiuta la droga: arrestati due corrieri … - nieddupierpaolo : RT @ItaloSign: @Qua_Agatha @nieddupierpaolo Ha ragione, qualche anno fa con l’olio di ricino viaggiavano che era una meraviglia. -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiavano con

LA NAZIONE

...Polizia Municipale di Prato (immagine di repertorio) Fermata dalla polizia municipale un'autoa ... Da ulteriori analisi è venuto fuori che il mezzo sul quale i dueera sprovvisto di ...Quando una delle signore cheme ha tentato di riprendereil telefonino una famiglia in fuga , un soldato accorso, puntandoci contro il fucile: temeva fossimo delle spie russe. ...Si chiama B(u)y Design: è una vetrina online e un salotto virtuale per promuovere l’eccellenza delle piccole e medie imprese dell’artigianato dell’arredo ma anche un viaggio nell’atmosfera ...Il Festival dello Sport, con il titolo “Momenti di gloria”, torna a Trento ... di Trento e agli ospiti che ci accompagnano in questo meraviglioso viaggio”. “La città di Trento ospita tanti eventi ...