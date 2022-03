Uomini e Donne, Maria Vincenza è la nuova dama del trono over per Alessandro (Di martedì 1 marzo 2022) Uomini e Donne. Nel salotto di Maria De Filippi Alessandro e Pinuccia si ritrovano nuovamente al centro dello studio, dopo le enormi difficoltà avute nel corso della settimane passate. Ma, a quanto pare, i due sono rimasti solamente amici, e per questo si presentano nuovi corteggiatori e corteggiatrici per entrambi. Per Alessandro, infatti, è scesa un’altra arzilla signora di nome Maria Vincenza, scopriamola meglio! Maria Vincenza, nuova dama al trono over per Alessandro Maria Vincenza è una donna arzilla e simpatica, che viene dalla Calabria, con 2 nipoti e una bella casa in campagna. Arriva al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022). Nel salotto diDe Filippie Pinuccia si ritrovanomente al centro dello studio, dopo le enormi difficoltà avute nel corso della settimane passate. Ma, a quanto pare, i due sono rimasti solamente amici, e per questo si presentano nuovi corteggiatori e corteggiatrici per entrambi. Per, infatti, è scesa un’altra arzilla signora di nome, scopriamola meglio!alperè una donna arzilla e simpatica, che viene dalla Calabria, con 2 nipoti e una bella casa in campagna. Arriva al ...

