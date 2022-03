Ultime notizie dalla guerra in Ucraina, Mosca: 'Lasciate Kiev, colpiremo' (Di martedì 1 marzo 2022) guerra in Ucraina, la Russia - attraverso il suo ministero della Difesa - ha avvertito i cittadini di Kiev di lasciare la capitale perché è previsto l'attacco contro obiettivi in città. Lo riporta l'... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022)in, la Russia - attraverso il suo ministero della Difesa - ha avvertito i cittadini didi lasciare la capitale perché è previsto l'attacco contro obiettivi in città. Lo riporta l'...

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - Corriere : ?? Attacco in pieno centro, a Kharkiv - VesuvioLive : Guerra, nuovo stato d’emergenza in Italia ma è diverso da quello per covid: cosa cambia - VesuvioLive : Il Consolato Ucraino a Napoli cerca volontari in tutto il Sud: come aiutare -