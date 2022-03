**Ucraina: tra i 25 no a invio armi Fratoianni, Alternativa, Misto e anche 2 Fi e 3 Lega** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Tra i 25 voti contrari alla Camera all'invio di armi, contenuto nella risoluzione di maggioranza, ci sono 2 deputati di Fi, Matteo Dall'Osso e Veronica Giannone, e 3 della Lega: Vito Comencini, Matteo Micheli e Elena Murelli. Come riportano i tabulati d'aula tra i no anche quello di Nicola Fratoianni di Leu. I restanti sono tutti deputati di Alternativa, Misto e della componente Manifesta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Tra i 25 voti contrari alla Camera all'di, contenuto nella risoluzione di maggioranza, ci sono 2 deputati di Fi, Matteo Dall'Osso e Veronica Giannone, e 3 della Lega: Vito Comencini, Matteo Micheli e Elena Murelli. Come riportano i tabulati d'aula tra i noquello di Nicoladi Leu. I restanti sono tutti deputati die della componente Manifesta.

