Ucraina, Kiev chiede aiuto a Pechino: "Utilizzi sue relazioni" (Di martedì 1 marzo 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba , durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha chiesto alla Cina di utilizzare le sue relazioni con la Federazione russa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 marzo 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba , durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha chiesto alla Cina di utilizzare le suecon la Federazione russa...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I L'ambasciatore italiano in Ucraina Zazo porta in salvo circa 20 minori, tra cui 6 neonati, nel trasferiment… - Agenzia_Ansa : FLASH I Russia e Ucraina prevedono un 'secondo round' dei colloqui. Lo riferiscono fonti di Kiev ai negoziati, che… - andreapurgatori : NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin… - Methamorphose30 : RT @agambella: Intanto la colonna di mezzi russi entrata in Ucraina a nord di Kiev ha raggiunto una coda di oltre 50 km. Si tratta di una c… - fattoquotidiano : IL FRONTE DEGLI HACKER L'esperto di cybersecurity fa una ricognizione dei gruppi schierati contro Putin nella guerr… -