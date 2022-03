Ucraina | Di Maio | “Se Ue compatta l’Italia non sarà in guerra”

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –rischia di entrare in? “Se noi interveniamo in manieracome Unione Europea e facciamo quello che ci viene chiesto di fare,nonin. L’Unione Europeaè la più grande potenza mondiale di pace”. “Con le sanzioni stiamo facendo collassare l’economia russa. Il rublo ha perso il 30% e la borsa di Mosca è chiusa da due giorni. Questo significa evitare unache possa colpire il resto dell’Europa.è impegnata per la pace, è Putin che vuole la”. Nonostante l’impegno dell’Occidente per mediare, il presidente russo Vladimir Putin “con una sua lucida follia ha deciso di entrare in, un paese che ha eletto Zelensky ...

... "Dai negoziati nessun risultato" Nato: "Non invieremo truppe" Proseguono i bombardamenti, colpita torre della tv Adesionenell'Ue Il bilancio delle vittime Draghi e DiSi muovono le ...Il Parlamento ha dato supporto economico e militare all', l'Italia è impegnata per la pace. L'Ue deve essere compatta e il nostro Paese non sarà in guerra '. Lo ha dichiarato Luigi Diin ...Quando è finita la tregua olimpica a Pechino ha invaso l’Ucraina”, sottolinea Di Maio. NEGOZIATI – “Noi dobbiamo fermare la guerra che c’è in Ucraina in questo momento e per farlo dobbiamo fermare ...Il ministro degli Esteri Di Maio ha detto che dopo 6 giorni di guerra si contano 400 morti: “Dobbiamo contrastare la propaganda di guerra russa ...