Ucraina, Chernihiv distrutta dopo una notte di bombardamenti: “Di cosa siamo colpevoli? Non ci è rimasto niente”. Le immagini (Di martedì 1 marzo 2022) Chernihiv, città Ucraina nel nord del Paese, si è svegliata semi-distrutta dopo una notte di violenti bombardamenti. Diversi edifici, anche civili, sono stati distrutti dai missili russi. Una donna chiede a “tutto il mondo” di protestare: “Di cosa siamo colpevoli? Se domani iniziano a spararti in questo modo con i missili da crociera, cosa farai?”. “Non ci è rimasto niente”, continua, spiegando che gli attacchi hanno colpito una clinica per bambini oltre a case residenziali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022), cittànel nord del Paese, si è svegliata semi-unadi violenti. Diversi edifici, anche civili, sono stati distrutti dai missili russi. Una donna chiede a “tutto il mondo” di protestare: “Di? Se domani iniziano a spararti in questo modo con i missili da crociera,farai?”. “Non ci è”, continua, spiegando che gli attacchi hanno colpito una clinica per bambini oltre a case residenziali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, a Chernihiv bombe su un asilo nido, su un mercato e su alcuni abitazioni: le immagini degli… - _Nico_Piro_ : Veniamo alla guerra guerreggiata, mentre all'alba di oggi allarmi anti-aerei hanno risuonato in molti centri urbani… - Link4Universe : Foto drammatiche da satelliti Black Sky, degli attacchi in Ucraina :( Questa è di ieri, 28 Febbraio, dell'attacco s… - ilfattovideo : Ucraina, Chernihiv distrutta dopo una notte di bombardamenti: “Di cosa siamo colpevoli? Non ci è rimasto niente”. L… - lullaby2007 : RT @Link4Universe: Foto drammatiche da satelliti Black Sky, degli attacchi in Ucraina :( Questa è di ieri, 28 Febbraio, dell'attacco sulla… -