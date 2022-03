Uccide la sua ex nel salone di un parrucchiere e scappa: l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine (Di martedì 1 marzo 2022) Un uomo ha sparato alla sua ex di 29 anni in provincia di Salerno. L’assassino si è dato alla fuga e ora è ricercato da carabinieri e polizia. Un episodio scioccante è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Un uomo è entrato nel salone di un parrucchiere e ha sparato vari L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 1 marzo 2022) Un uomo ha sparato alla sua ex di 29 anni in provincia di Salerno. L’assassino si è dato alla fuga e ora èda carabinieri e polizia. Un episodio scioccante è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Un uomo è entrato neldi une ha sparato vari L'articolo NewNotizie.it.

