Tutte pazze per il Gua Sha, il "botox naturale" per un viso tonico (Di martedì 1 marzo 2022) E tutto per merito del Gua Sha viso. Durante il lockdown le star ci hanno deliziato con ogni sorta di consiglio di bellezza (e non solo). Da come si taglia la frangetta a come fare la tinta da soli. Siamo entrati nelle loro case e abbiamo imparato molto. Il merito di Miranda Kerr, ad esempio, è stato quello di averci fatto scoprire tutti i benefici della cristalloterapia. Pietre, gemme e cristalli per lei sono più di una passione, tanto da aver fondato un beauty brand che ne sfrutta i poteri. Ed è grazie a lei e ai suoi tutorial che il mondo ha scoperto il massaggio viso Gua Sha.

