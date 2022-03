Tennis | ufficiali i provvedimenti di ITF | ATP e WTA nei confronti di Russia e Bielorussia

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo un giorno di attesa, in seguito al duro comunicato del Comitato Olimpico Internazionale, è finalmente arrivata anche la prima reazione ufficiale delmondiale (a livello di istituzioni) a proposito dell’invasione russa dell’Ucraina. Tramite una nota congiunta ITF, WTA e ATP hanno reso noti ipresi neidie Bielo. I board dei circuiti maggiori maschili e femminili hanno deciso in primis di sospendere il torneo combined previsto a Mosca nel mese di ottobre. Il board dell’ITF ha invece sospeso le federazioni nazionalitiche russe e bielorusse, cancellando di fatto l’iscrizione di queste squadre (in attesa di ulteriori aggiornamenti) alla Coppa Davis e alla Billie Jean King Cup 2022., Novak Djokovic si separa ...

