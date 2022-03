S&P taglia rating a 4 banche russe, anche filiale Unicredit (Di martedì 1 marzo 2022) S&P ha tagliato il rating di quattro banche russe: si tratta delle controllate in Russia dell'austriaca Raiffeisenbank e di Unicredit, oltre che delle russe Gazprombank e Alfa - Bank. Il rating, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) S&P hato ildi quattro: si tratta delle controllate in Russia dell'austriaca Raiffeisenbank e di, oltre che delleGazprombank e Alfa - Bank. Il, ...

