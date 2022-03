Serie A | la flop 11 della giornata 27 | disastro Samp | ancora male l’Inter

(Di martedì 1 marzo 2022) La ventisettesimadiA ha visto il sorpasso in testa del Napoli. Dietro colpo del Cagliari a Torino, bene anche l’Atalanta. Si è conclusa la ventisettesimadiA, turno che ha dato importanti indicazioni in chiave campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto in extremis all’Olimpico e grazie a questi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi diA: Milan - ...(Righelli) Spezia - Roma (Salis) Lazio - Napoli (Fefè) Atalanta - Samp (Belotti) MEDIA - VOTO- ......Napoli il 9 luglio) e persino gli alfieri del rumorismo berlinese Einstürzende Neubauten - la...e una struttura produttiva tanto ricca quanto illuminata e incline alle scommesse - in caso di,...Una serie di prestazioni che portarono, sul giocatore, l’interesse di numerose squadre tra cui proprio la Juventus. I bianconeri non riuscirono a portare a termine l’operazione a causa di una società, ...Infatti Shomurodov, prima dell'esperienza romana, ha in archivio una sola stagione in Serie A col Genoa (31 presenze e 8 gol) e poi esperienze in patria e in Russia.