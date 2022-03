Ricerca, malattie neurodegenerative: 200mila dollari per scienziati a metà carriera (Di martedì 1 marzo 2022) Un bando per una borsa di 200mila dollari, 100mila all’anno per 2 anni, dedicato a scienziati che studiano le malattie neurodegenerative in Italia e vivono la fase delicata della metà carriera: una ‘mezza età’ professionale in cui è particolarmente difficile accedere ai finanziamenti alla Ricerca. Sostenerli è l’obiettivo dell’alleanza tra Airalzh (Associazione italiana Ricerca Alzheimer) e Fondazione Armenise Harvard, che annunciano l’apertura del bando attivo da oggi 1 marzo al 31 maggio 2022 e accessibile solo agli scienziati a capo di un laboratorio indipendente in Italia da almeno 5 anni, ma non più di 12. Il link per candidarsi è ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) Un bando per una borsa di, 100mila all’anno per 2 anni, dedicato ache studiano lein Italia e vivono la fase delicata della: una ‘mezza età’ professionale in cui è particolarmente difficile accedere ai finanziamenti alla. Sostenerli è l’obiettivo dell’alleanza tra Airalzh (Associazione italianaAlzheimer) e Fondazione Armenise Harvard, che annunciano l’apertura del bando attivo da oggi 1 marzo al 31 maggio 2022 e accessibile solo aglia capo di un laboratorio indipendente in Italia da almeno 5 anni, ma non più di 12. Il link per candidarsi è ...

Advertising

robersperanza : 300 milioni di persone nel mondo soffrono di malattie “rare”. Sono malattie spesso più difficili da curare anche pe… - MarioNegriIRCCS : La rarità ha due facce. Quella affascinante e unica di una farfalla ormai introvabile e quella oscura, dolorosa e i… - freckledsandra : #28febbraio la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. È doveroso impegnarsi ogni giorno per garantire ad ogni mala… - UniTrento : RT @ArmeniseHarvard: Dal ?? 1° marzo aperto il bando #Airalzh e #ArmeniseHarvard per i ricercatori a metà carriera! ??200mila dollari per so… - ArmeniseHarvard : Malattie neurodegenerative: Da #Airalzh e #ArmeniseHarvard un bando per i ricercatori a metà carriera @sole24ore -