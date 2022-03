Raduno per la pace a piazza Mercato dei giovani dei movimenti cattolici con la comunità ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Per rispondere all’appello di Papa Francesco che invita a vivere un giorno di digiuno e di preghiera per gli ucraini che si difendono dalla guerra, i giovani delle associazioni e dei movimenti cattolici hanno convocato un Raduno per domani mercoledì 2 marzo alle ore 20,30, in piazza Mercato. Con la testimonianza della comunità ucraina che vive a Napoli e con canti della tradizione ecclesiale ucraina si invocherà il dono della pace. Queste le letture scelte: la prima dal profeta Isaia, la seconda dagli scritti di don Tonino Bello. C’è poi l’intervento di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli. I giovani saranno seduti intorno alla bandiera della pace e ciascuno, in un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) Per rispondere all’appello di Papa Francesco che invita a vivere un giorno di digiuno e di preghiera per gli ucraini che si difendono dalla guerra, idelle associazioni e deihanno convocato unper domani mercoledì 2 marzo alle ore 20,30, in. Con la testimonianza dellache vive a Napoli e con canti della tradizione ecclesialesi invocherà il dono della. Queste le letture scelte: la prima dal profeta Isaia, la seconda dagli scritti di don Tonino Bello. C’è poi l’intervento di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Isaranno seduti intorno alla bandiera dellae ciascuno, in un ...

