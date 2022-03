“Provateci che siete al nostro fianco”: l’appello di Zelensky al Parlamento Ue. Ed è standing ovation (video) (Di martedì 1 marzo 2022) Sguardo profondo, maglietta militare e parole che arrivano come pietre: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con la riunione plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles, si rivolge all’occhio delle telecamere che ne riprende l’intervento e a tutti i rappresentanti dei Paesi membri della Ue. I toni sono appassionati e nell’emiciclo l’appello finale, disperato, perché alla fine la vita prevalga sulla morte, crea momenti di alta drammaticità a cui l’assemblea, commossa, risponde con un lungo appaluso in standing ovation. Zelensky interviene al Parlamento Ue: «Provateci che siete al nostro fianco» Difficile mantenere aplomb istituzionale: le parole di Zelensky ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Sguardo profondo, maglietta militare e parole che arrivano come pietre: il presidente ucraino Volodymyr, in collegamento con la riunione plenaria delEuropeo a Bruxelles, si rivolge all’occhio delle telecamere che ne riprende l’intervento e a tutti i rappresentanti dei Paesi membri della Ue. I toni sono appassionati e nell’emiciclofinale, disperato, perché alla fine la vita prevalga sulla morte, crea momenti di alta drammaticità a cui l’assemblea, commossa, risponde con un lungo appaluso ininterviene alUe: «cheal» Difficile mantenere aplomb istituzionale: le parole di...

