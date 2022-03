Peschiera | raccolta record di beni di prima necessità per i profughi ucraini | i cittadini hanno risposto in massa

(Di martedì 1 marzo 2022) Lainzialmente organizzata in Sala Matteotti è già arrivata a buon punto e finirà in anticipo sul programma. Quanto raccolto sarà indirizzato ai campiai confini con l’Ucraina.

La raccolta inzialmente organizzata in Sala Matteotti è già arrivata a buon punto e finirà in anticipo sul programma. Quanto raccolto sarà indirizzato ai campi profughi ai confini con l'Ucraina.