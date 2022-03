(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Due uomini, di origine albanese, sono stati arrestati ae un terzo ha l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di unaoriginaria della Costa d'Avorio. Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia dia seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, mentre piangeva, con a fianco, poggiato al suolo, un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata dal personale del 118 presso il locale Pronto soccorso e ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia.

lifestyleblogit : Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti - ilmetropolitan : #Perugia. #Salvata 18enne sequestrata e violentata da 3 soggetti - - fisco24_info : Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti: (Adnkronos) - Una terza persona ha l'obbligo di presentazione… - italiaserait : Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia 18enne

Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia dia seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, piangente, con a fianco, poggiato al suolo, un ...... andava in scena il terribile omicidio del pusher nigeriano Innocent Oseghale ai danni della... La Suprema Corte ha disposto che il processo si tenga a. Disperata la mamma di Pamela: '...07.50 – Sequestrata e violentata in un’abitazione in provincia di Perugia, una giovane donna di 18 anni riesce a fuggire dai suoi aguzzini e viene soccorsa in strada dagli agenti della Polizia. Identi ...(Adnkronos) - Due uomini, di origine albanese, sono stati arrestati a Perugia e un terzo ha l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale ...