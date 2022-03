Pelé dimesso da ospedale (Di martedì 1 marzo 2022) Pelé è stato dimesso sabato scorso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022)è statosabato scorso dall'Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverato per un ciclo di cure… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo… - cinziadelucca : RT @Agenzia_Ansa: L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo… - Piergiulio58 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: L'ex calciatore brasiliano Pelé è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé dimesso Pelé dimesso da ospedale Pelé è stato dimesso sabato scorso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui ...

Pelé ancora in ospedale: degenza prolungata di una settimana per un'infezione Dalla struttura medica hanno comunque fatto sapere che "le condizioni cliniche sono stabili" e che il brasiliano "dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nei prossimi giorni". Pelé (Instagram Pelé) ...

Pelé dimesso da ospedale Agenzia ANSA è statosabato scorso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui ...Dalla struttura medica hanno comunque fatto sapere che "le condizioni cliniche sono stabili" e che il brasiliano "dovrebbe esseredall'ospedale nei prossimi giorni".(Instagram) ...