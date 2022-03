Nuovo attacco su Kharkiv | fonti ucraine | colpita una caserma con carri armati Distrutte le munizioni – Il video

(Di martedì 1 marzo 2022) I bombardamenti sulle due principali città, Kiev e, sono ripresi intorno alle 10.40 ora locale. Nella seconda città del Paese, l’esercito russo avrebbe colpito una base d’addestramento dove erano concentrati iucraini. Secondo il canale Telegram Ukraine Now, l’russo sarebbe riuscito a far esplodere anche i depositi con leancora disponibili. A Kiev, invece, ci sono state diverse esplosioni poco fuori i confini della città, secondo il team dei giornalisti della Cnn sul posto. Leggi anche: L’appello di Zelensky alla Cnn: «Non è un film, gli Usa diano un messaggio forte: non sono io iconico, ma l’Ucraina» – Illa torre della Tv di Kiev, così l’esercito russo ha spento i segnali ...

... Emmanuel Macron, ha convocato per domattina unConsiglio di difesa dedicato all'Ucraina, il ... 18.05 " La Chiesa di Kiev: le truppe russe preparano unaereo alla cattedrale di Santa Sofia ...L'escalation dell'aggressione russa impone ora unpacchetto di aiuti e l'invio di armi a Kiev. A un popolo che si difende da unmilitare e chiede aiuto alle nostre democrazie - ricorda ...(Adnkronos) – Sono ripresi questa sera i pesanti bombardamenti su Kharkiv, in Ucraina, da parte delle forze militari della Russia. In particolare, è stata colpita la zona di una base aerea, dove è sta ...Non basterà un accordo sulla Crimea per mettere tutto alle spalle perché la Russia troverà altri modi per proseguire il suo espansionismo fuori dalla storia, nutrito di pulsioni autocratiche e radici ...