Michele Merlo oggi avrebbe compiuto 29 anni: la canzone dedicata a lui (Di martedì 1 marzo 2022) L’ex concorrente di Amici Michele Merlo, stroncato da una leucemia fulminante lo scorso giugno, oggi avrebbe compiuto gli anni Se solo la vita gli avesse dato la possibilità di festeggiare, oggi 1 marzo Michele Merlo avrebbe compiuto 29 anni. Il giovane ex cantante di Amici di Maria De Filippi, scomparso nel giugno del 2021 a causa di una forma di leucemia non diagnosticata, è stato ricordato a poche ore dal suo compleanno da parte dell’amico Federico Baroni. Il sogno di far musica ad alti livelli Michele non potrà più percorrerlo, ma nessuno ha intenzione di dimenticarlo e c’è solo voglia di rispettare il suo passato artistico. E’ anche per questo che è nata ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) L’ex concorrente di Amici, stroncato da una leucemia fulminante lo scorso giugno,gliSe solo la vita gli avesse dato la possibilità di festeggiare,1 marzo29. Il giovane ex cantante di Amici di Maria De Filippi, scomparso nel giugno del 2021 a causa di una forma di leucemia non diagnosticata, è stato ricordato a poche ore dal suo compleanno da parte dell’amico Federico Baroni. Il sogno di far musica ad alti livellinon potrà più percorrerlo, ma nessuno ha intenzione di dimenticarlo e c’è solo voglia di rispettare il suo passato artistico. E’ anche per questo che è nata ...

Advertising

MarioManca : Chilometri di Federico Baroni: la canzone dedicata all'amico #michelemerlo - Carlita15676120 : @aryadavivere @pugileallangolo @michele__merlo Auguri!!!! - viveredilibri : questa mattina si piange per la canzone che federico baroni ha scritto per michele merlo - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Oggi Michele Merlo avrebbe compiuto 29 anni. Andato via troppo presto, nel pieno della sua giovinezza. Mi auguro venga f… - amortentjia : mi manchi tantissimo @michele__merlo -