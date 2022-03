Maturità 2022, pressing su Bianchi per eliminare la seconda prova. Attesa per il parere del Parlamento (Di martedì 1 marzo 2022) Non sembra aver pace la proposta del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi di reintrodurre la seconda prova scritta all'esame di Stato 2022. Anche alcune forze politiche chiedono di eliminare la prova di indirizzo o comunque depotenziarla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Non sembra aver pace la proposta del Ministro dell'Istruzione Patriziodi reintrodurre lascritta all'esame di Stato. Anche alcune forze politiche chiedono diladi indirizzo o comunque depotenziarla. L'articolo .

