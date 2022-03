Lucio Dalla | chi era il compagno Marco Alemanno | “Un amore forte e segreto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 marzo 2022)ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale nella vita di. Attore, cantante e fotografo: nel corso della sua vita ha vissuto tante vite e coltivato tante passioni. Di certo, però, di lui si è parlato anche per la presunta storia d’con il grande. Eppure questa versione è stata smentita in più occasioni. Uno di questi è uno dei più grandi amici dell’artista bolognese, ovvero Ron. Intervistato tempo fa da Verissimo, Rosalino Cellamare smentì chefosse stato ildi: «Era il suo segretario ed il suo produttore, io non so perché abbia tirato fuori questa storia: non si può andare a toccare una sfera così privata ...