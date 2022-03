LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5, Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break e vince il 1° set (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Camila Giorgi vince il primo parziale per 7 giochi a 5! l’azzurra trionfa in 36 minuti forte del break ottenuto nel dodicesimo gioco che le ha permesso di vanificare la rimonta della francese partita dal 1-3: match solido giocato sin qui dall’italiana. FINE PRIMO SET 7-5 PRIMO SET Giorgi! l’azzurra piazza IL 2° break DEL SET 15-40 DUE SET POINT Giorgi! DIRITTO LUNGO DI Garcia! 15-30 Termina in rete il recupero di diritto di Garcia. 15-15 Prima esterna di Garcia. 0-15 DIRITTO DIAGONALE vinceNTE DI Giorgi! Passante dell’azzurra aiutata dal ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33il primo parziale per 7 giochi a 5!trionfa in 36 minuti forte delottenuto nel dodicesimo gioco che le ha permesso di vanificare la rimonta della francese partita dal 1-3: match solido giocato sin qui dall’italiana. FINE PRIMO SET 7-5 PRIMO SETIL 2°DEL SET 15-40 DUE SET POINT! DIRITTO LUNGO DI! 15-30 Termina in rete il recupero di diritto di. 15-15 Prima esterna di. 0-15 DIRITTO DIAGONALENTE DI! Passante delaiutata dal ...

