L’assessore del Piemonte che sostiene i filorussi nel Donbass si scusi o sia rimosso. Il mio appello a Cirio (Di martedì 1 marzo 2022) Presidente Alberto Cirio, lei oggi rappresenta il Piemonte agli occhi dei cittadini Piemontesi e agli occhi di quanti guardano al Piemonte. La guerra mette ognuno di noi di fronte alle proprie responsabilità: è giusto che ognuno si chieda “io cosa posso fare?”. Il perimetro morale e normale della risposta a questa domanda è dato dalle concrete possibilità che ha ciascuno: chi può aprire le porte ai profughi lo fa; chi può raccogliere beni di prima necessità lo fa; chi può trasportare e portare lo fa; chi può donare denaro lo fa, etc. Ma qual è la risposta di chi fa politica e ha responsabilità istituzionali? Il criterio non cambia: il perimetro morale e normale è comunque dato dalle concrete possibilità di ciascuno, per questo le responsabilità di chi oggi gestisce l’Ue o la Nato sono assai più grandi di quelle di chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Presidente Alberto, lei oggi rappresenta ilagli occhi dei cittadinisi e agli occhi di quanti guardano al. La guerra mette ognuno di noi di fronte alle proprie responsabilità: è giusto che ognuno si chieda “io cosa posso fare?”. Il perimetro morale e normale della risposta a questa domanda è dato dalle concrete possibilità che ha ciascuno: chi può aprire le porte ai profughi lo fa; chi può raccogliere beni di prima necessità lo fa; chi può trasportare e portare lo fa; chi può donare denaro lo fa, etc. Ma qual è la risposta di chi fa politica e ha responsabilità istituzionali? Il criterio non cambia: il perimetro morale e normale è comunque dato dalle concrete possibilità di ciascuno, per questo le responsabilità di chi oggi gestisce l’Ue o la Nato sono assai più grandi di quelle di chi ...

