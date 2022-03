' La statua di Putin va rimossa e distrutta'

(Di martedì 1 marzo 2022) La statuta dia Vagli Sotto (foto Borghesi) Di nuovo sotto la luce dei riflettori le controverse e discusse statue di marmo di Vagli Sotto. A far parlare, in particolare, è una quella del ...

"Ladi, come quella dell'ex presidente Americano Trump, non si trovano all'interno del parco dell'onore " spiega " bensì lungo una strada perimetrale insieme ad altri monumenti che ...... a Bari il sindaco Decaro depone fiori gialli e blu sotto ladi San Nicola donata da: "Vicini a chi soffre" Ucraina - Russia, Draghi: "No ai soprusi". Visita acongelata, scontro ...Il segretario del Pd, Enzo Coltelli, attacca l’amministrazione e chiede al sindaco di togliere subito il monumento all’oligarca russo ...L'opposizione: va rimossa e distrutta. L'ex sindaco Puglia: non se ne parla, chi fa polemica perde regolarmente le elezioni da 20 anni ...