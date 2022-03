La proposta di Venezia ai ' remote workers' di tutto il mondo

Leggi su agi

(Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Dallo smart working, praticato da casa, allo smart working da qualsiasi città in cui ci possa trovare o anche trasferire. È la nuova tendenza dell'e-residency per i nomadi digitali. Ispirata al progetto Tulsaworking, il nuovo corso ha preso le mosse negli Stati Uniti in piena era lockdown, a Tulsa, seconda città più grande dello Stato dell'Oklahoma, la 47esima più popolosa degli Stati Uniti, che ha lanciato un appello ai lavoratori a distanza per trasferirsi: “Ti pagheremo per lavorare da Tulsa”, il motto, offrendo in partenza 10.000 $ quale somma forfettaria per incentivare, ad esempio, l'acquisto di una casa. Dall'inizio della pandemia Tulsa ha registrato oltre 10 mila domande di trasferimento per poter andare a lavorare in condizioni ritenute vantaggiose all'interno d'una comunità che mette a disposizione spazi di coworking e fornisce occasioni di ...