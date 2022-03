Justin Bieber | la popstar dei record

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Comincia nel 2007 la carriera dellacanadese classe 1994, quando il produttore Scooter Braun si imbatte in un video su YouTube del cantante e decide di contattarlo per fargli registrare una demo l’anno successivo con il compositore e produttore della Islands L.A. Reid.si trasferisce con sua madre ad Atlanta e a luglio 2009 esce il suo primo singolo “One Time”, seguito dall’EP d’esordio “My World”. Un mese dopo, il cantante viene invitato alla cerimonia natalizia nella Casa Bianca, eseguendo una canzone di Stevie Wonder per l’allora Presidente U.S.A. Barack Obama e sua moglie Michelle. In seguito a decine di ospitate a programmi tv di successo statunitensi e la veste di co-conduttore ai Grammy Awards,inizia a farsi notare anche in Europa, ...